Esordio da record per The First Slam Dunk in Cina: l’anime giapponese ha infatti dominato la classifica del weekend tagliando alcuni traguardi inaspettati.

Uscito giovedì, il film ha incassato 55.2 milioni di dollari in quattro giorni, di cui 38.5 milioni nel tradizionale weekend da venerdì a domenica (dove ha dominato con una quota mercato del 74% sul resto della classifica). Ottima la performance nei cinema IMAX: distribuito isu 731 schermi IMAX, ha raccolto ben 5.51 milioni di dollari in quattro giorni, il miglior esordio di sempre per un film d’animazione non cinese.

Basato su un manga e un anime popolarissimo di Takehiko Inoue, il film è stato scritto e diretto da lui e prodotto da Toei Animation e Dandelion Animation Studio. In Giappone, dove ha vinto l’Award of the Japanese Academy al miglior film d’animazione, è uscito al cinema il 3 dicembre. Distribuito in varie parti dell’Asia, ha raccolto finora ben 211 milioni di dollari.

In Italia uscirà il 10 maggio in lingua originale e dall’11 al 17 maggio in versione doppiata, grazie a Plaion Pictures e Anime Factory.

Fonte: Variety

Classifiche consigliate