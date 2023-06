L’addetta alla supervisione del montaggio sonoro di The Flash, Nancy Nugent, ha parlato con Screenrant della lavorazione raccontando alcune curiosità sulla realizzazione delle scene con i due Barry interpretati da Ezra Miler.

Nugent ha svelato in effetti che il pubblico delle prime proiezioni di prova ha visto il film con una differenza sostanziale rispetto a quanto si vede nel montaggio finale ora nei cinema.

“Nelle scene in cui vedete due Ezra, uno è interpretato da un attore chiamato Ed Wade. Con molta lentezza nel corso della lavorazione, Ed è stato sostituito da Ezra, ma c’è voluto tempo. Sul set recitavano insieme; Ezra era un Barry, e Ed l’altro Barry, e poi si scambiavano a seconda delle esigenze di ripresa. Nella prima versione del film c’erano Ezra ed Ed. Prima delle prime proiezioni, ci hanno chiesto di sostituire tutte le battute di Ed con la voce di Ezra anche se non avevamo ancora avuto modo di sostituire la sua faccia. Perciò in quelle prime proiezioni c’erano Ezra ed Ed, ma entrambi avevano la voce di Ezra. Poi con calma abbiamo sostituito il resto, è stato complicato, ma abbiamo avuto il tempo per farlo, fortunatamente“.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Trovate tutte le informazioni su The Flash nella nostra scheda.

