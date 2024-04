In una recente intervista con TheWrap, Grant Gustin, il Flash della CW, ha parlato delle voci che girano su un suo possibile coinvolgimento con il DC Universe di James Gunn, smentendole a costo di deludere i fan e raccontando di come i suoi rapporti con Gunn siano molto amichevoli ma che le loro chiacchierate da fan si limitano a Superman.

“Ero a una convention e qualcuno mi ha chiesto se lo avrei mai fatto (tornare come Flash) e io come sempre ho risposto che non era una decisione che spettava a me” ha raccontato. “Ma hanno avuto la risposta pronta e hanno incalzato chiedendomi se sarei tornato su richiesta di Gunn e, beh, ho risposto che ovvio che sarei tornato se Gunn in persona l’avesse voluto. Ho piena fiducia in James Gunn. Adoro ogni film che ha realizzato, sono un grande fan. Quindi penso gli sia arrivata voce di quello che ho detto e abbia voluto rispondere dicendo qualcosa di carino nei miei confronti“.

Gustin ha continuato la conversazione affermando che anche se non si sono mai incontrati, lui e Gunn si sono scambiati diversi messaggi:

Ma non abbiamo mai parlato di The Flash. Abbiamo parlato di Superman. Sono un grande fan di Superman, da quando ero un bambino! Quindi sono semplicemente molto emozionato per il nuovo film! E ho adorato il casting di David! Per questo sono davvero curioso di scoprire cosa Gunn ha in serbo per il film, e di questo abbiamo parlato via messaggio, di nient’altro.

