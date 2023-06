The Flash

In una recente intervista con Nylon, Kiersey Clemons ha parlato della sua esperienza nell’Universo DC da Justice League a The Flash sottolineando che non tutto è stato rose e fiori.

L’attrice ha parlato nello specifico di una voce di corridoio secondo cui, dopo l’abbandono del regista Rick Famuyiwa, il suo ruolo sarebbe stato affidato a un’altra attrice: “Stavo impazzendo perché a un certo punto c’erano voci di una mia sostituzione, fu molto umiliante. Fu più imbarazzante e doloroso dell’essere tagliata Justice League, cosa che alla fine avevo capito. Dovevano ridurre la durata del film, in questo mondo funziona così. Nel caso di The Flash ero così giovane e così emozionata, poi il regista con cui dovevo lavorare se ne andò e mi sentii liquidata e sostituibile“.

Ha poi aggiunto: “Ora che il film è uscito posso dire che per gli ultimi dieci anni o quasi ho sorriso e fatto finta di nulla per proteggere la mia pace mentale. Ora posso finalmente dire e ammettere che tutto questo mi ha fatto più piangere che sorridere. Credo di aver sorriso solamente alla premiere“.

Ha scherzato, inoltre, dicendo di aver detto alle persone che tutto il film era maledetto: “Dal mio punto di vista sembrava davvero che qualcuno stesse da qualche parte a preparare pozioni per lanciare le maledizioni“.

The Flash di Andy Muschietti è arrivato al cinema il 15 giugno.

