In una recente intervista con Empire, Michael Keaton ha parlato di una celebre battuta che abbiamo sentito più volte nei trailer promozionali di The Flash.

Si tratta di “facciamo i pazzi!”, una citazione al primo film di Batman in cui era apparso.

“Non credo che ‘Facciamo i pazzi’ fosse nella sceneggiatura, l’ho improvvisata io” ha spiegato Keaton, che è tornato a parlare della sequenza della pellicola del 1989. “Quella scena non era il massimo sulla sceneggiatura, in tutta onestà. Quello è stato uno di quei giorni in cui abbiamo girato in tondo. Credo ci fossimo io, Kim [Basinger] e Jack [Nicholson] nella scena, e nessuno riusciva a trovare una soluzione. […] C’è stato così tanto dialogo costante e improvvisazione su ciò che servisse fare“.

The Flash, come noto, ha avuto infinite riscritture visto che è stato in fase di sviluppo per anni e anni. Il regista Andy Muschietti ha però svelato, durante una chiacchierata con Comicbook, di non aver fatto riferimento alle sceneggiature passate e di aver deciso di riscrivere tutta la storia con Christina Hodson.

“Siamo quasi partiti da zero. Avevamo la base di una storia ereditata dal lavoro fatto in precedenza, lo studio voleva una rivisitazione di Flashpoint, ma non volevo che fosse un adattamento preciso dei fumetti” ha spiegato. “Rispetto tanto il fandom, ma credo che il fandom si aspetti anche cose nuove. Un adattamento letterale di Flashpoint sarebbe stato piatto, perciò lo abbiamo riempito di svolte e colpi di scena per rendere la storia più divertente“.

La Warner Bros. Pictures porterà il film di Andy Muschietti “The Flash” nelle sale italiane il 15 giugno. Nel cast Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdú, Kiersey Clemons, Antje Traue, Jeremy Irons e Michael Keaton.

Trovate tutte le informazioni su The Flash nella nostra scheda.

Classifiche consigliate