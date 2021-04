Verso la fine di marzo, abbiamo pubblicato le dichiarazioni diin merito al suo ritorno nei panni diin, la pellicola di Andy Muschietti con Ezra Miller.

Al tempo, l’attore aveva spiegato di non essere sicuro della cosa un po’ per via dei molteplici impegni un po’ per i timori collegati al nuovo Coronavirus:

Sai cosa? Ho bisogno di un minuto per pensarci perché, ora come ora, mi sento davvero così fortunato e ho davvero tanto da fare. Sono davvero concentrato sul lavoro e, da qualche parte nel mio iPad, dovrebe esserci un’iterazione di The Flash che non sono ancora riuscito a leggere. Li ho chiamati e ho detto loro in tutta onestà che non ho ancora avuto modo di leggerla […] Non so davvero, devo prendere in esame l’ultima stesura dello script. Però, a essere onesti, sai cosa mi preoccupa di più di tutta questa situazione? È il COVID. Sono più preoccupato. Controllo costantemente l’evoluzione della situazione Coronavirus in Inghilterra. È quello che determinerà la mia scelta ed è il motivo per cui vivo qua, lontano dalla città, in una tenuta da 17 acri dove sto lontano da tutto e tutti perché il COVID mi spaventa davvero. Ed è la prima roba che valuto per i progetti che mi vengono proposti. Valuto e mi domando “Questa cosa finirà letteralmente per uccidermi?”. Se la risposta è no ne possiamo parlare.

Stando a quanto apparso su un sito inglese di casting per comparse cinematografiche, sembrerebbe che l’attore abbia cambiato idea. Nel sito è stato difatti pubblicato un annuncio destinato a degli extra che hanno giù avuto esperienze passate come controfigura dell’attore. Considerato che le riprese del cinecomic Warner Bros dovrebbero partire a breve, immaginiamo che nelle prossime settimane arriverà una qualche conferma ufficiale tramite l’annuncio del via alla lavorazione della pellicola.

Vi ricordiamo che nel film, accanto a Ezra Miller, faranno la loro comparsa il Batman di Ben Affleck e – in teoria – quello di Michael Keaton.

The Flash, diretto da Andy Muschietti e prodotto da lui e da Barbara Muschietti, vedrà nel cast il ritorno di Kiersey Clemons nei panni di Iris West.

Ezra Miller ha fatto il suo debutto in Batman v Superman: Dawn of Justice, ed è tornato a interpretare Barry Allen in Justice League oltre a una fugace apparizione in Suicide Squad.

Il film dedicato a Flash arriverà nelle sale americane il 3 giugno 2022, su uno script di Christina Hodson, sceneggiatrice di Bumblebee e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

FONTE: Universal Extras