Nel corso di una lunga intervista per THR è tornato a parlare ancora una volta del suo ritorno nei panni dinel nuovo film diin fase di riprese.

Keaton ha ammesso di essere rimasto colpito dalla sceneggiatura firmata dall’autrice di Birds of Prey, Christina Hodson, e dalla visione di Muschietti, ritenendo la possibilità di tornare a interpretare il vigilante di Gotham parecchio intrigante:

In tutta onestà ho sempre pensato in cuor mio: “Scommetto che potrei tornare a interpretarlo come Dio comanda quel figlio di putt*na” e così ho pensato: “Beh, ora che me lo hanno chiesto, vediamo se ci riesco“.

C’è voluto un po’ per afferrare tutta la storia degli universi alternativi raccontati in The Flash:

Ho dovuto leggere lo script più di tre volte e ho comunque detto: “Aspettate, come funziona?“. Me l’hanno dovuto spiegare molte volte. Spero di non sembrare arrogante a riguardo, non voglio dare l’impressione di essere “troppo avanti”. La verità è che sono stupido, ci sono molte cose che non capisco.

Ha poi aggiunto:

La cosa davvero interessante è notare quanto io capisca Batman molto di più da quando sono tornato a interpretarlo. […] Non è mai stata una cosa da poco interpretare Batman, ma è diventato qualcosa di gigante da un punto di vista culturale, di iconico. Perciò nutro ancora più rispetto verso questa figura perché adesso so che ha un immenso significato per le persone di tutto il mondo. C’è quindi bisogno di rendergli onore e rispettarlo.

L’inizio delle riprese di The Flash è stato comunicato ad aprile da parte di Andy Muschietti con un post su Instagram con il quale ha anche condiviso il nuovo logo della pellicola. Lo trovate a questo link.

Vi ricordiamo che nel film, accanto a Ezra Miller, faranno la loro comparsa il Batman di Ben Affleck e quello di Michael Keaton.

Le musiche del film saranno composte da Benjamin Wallfisch, compositore londinese che ha già uno storico di collaborazioni con Muschietti: sono sue le partiture musicali di IT: Capitolo Uno e It: Capitolo Due. Nel curriculum del musicista troviamo anche il prossimo Mortal Kombat, Blade Runner 2049, Shazam!, Annabelle 2: la creazione e La cura dal benessere.

The Flash, diretto da Andy Muschietti e prodotto da lui e da Barbara Muschietti, vedrà nel cast il ritorno di Kiersey Clemons nei panni di Iris West.

Ezra Miller ha fatto il suo debutto in Batman v Superman: Dawn of Justice, ed è tornato a interpretare Barry Allen in Justice League oltre a una fugace apparizione in Suicide Squad.

Il film dedicato a Flash arriverà nelle sale americane il 4 novembre 2022, su uno script di Christina Hodson, sceneggiatrice anche di Bumblebee e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).