Dopo la presentazione di The Flash alla CinemaCon, Andy Muschietti ha parlato con la stampa rivelando alcune curiosità sulla pellicola.

Rispondendo a una domanda sugli elementi che ha dovuto tagliare dal film ha ad esempio spiegato: “Guarda, se vedessi la versione di quattro ore di questo film, che era la durata del primo montato, vedresti cosa ho tagliato“.

Ha poi aggiunto di essere più che soddisfatto del montaggio finale e che a volte gli attori finiscono per improvvisare, allungando la durata di una scena: “Mi succede sempre. IT durava tre ore e mezza, IT 2 arrivava a qualcosa come cinque ore“.

Ha sottolineato, inoltre, che alcune scene tagliate sono “interessanti, ma in qualche modo ostacolano lo sviluppo e il ritmo del film“. La produttric Barbara Muschietti è poi intervenuta per suggerire che magari le sequenze un giorno verranno svelate.

Quanto al futuro del personaggio nel DCU: “Non ne abbiamo parlato, siamo tutti in attesa di scoprire come andrà questo film. Naturalmente si sta costruendo una certa struttura alla DC, la stanno creando. E la domanda è se questa nuova struttura assorbirà questa storia. La cosa bella del multiverso è che è possibile, perché permette la coesistenza di tutti questi mondi. La speranza è che sia così, ma non lo sappiamo ancora”.

La Warner Bros. Pictures porterà il film di Andy Muschietti “The Flash” nelle sale italiane il 14 giugno 2023 distribuito da Warner Bros. Pictures.

Trovate tutte le informazioni su The Flash nella nostra scheda.

Vi ricordiamo che BadTaste è anche su Twitch!

Classifiche consigliate