In occasione di un’intervista con Comicbook per la promozione della serie The Interrogation Room, Vivica A. Fox ha parlato della scena finale di The Flash.

L’attrice, che ha interpretato Miss B. Haven in Batman e Robin nel 1998, ha ammesso che nessuno le aveva parlato del cammeo di George Clooney nella pellicola ora nei cinema.

Ha poi parlato del Batman di Clooney descrivendolo come “quello che alla gente non è piaciuto molto, che ci crediate o no” e ha poi lodato il suo collega: “È triste perché ci ha provato! Ha svolto un buon lavoro. Non so, forse verso la fine erano stanchi del franchise. Io mi sono divertita tanto a girarlo con lui e Arnold, è stato bellissimo“.

L’attrice ha sottolineato che nonostante non sia stato bene accolto, il film resta molto popolare, e lo dimostrano le foto che continua ad autografare ai fan anno dopo anno. “Credo fosse la cosa più popolare del film… ai fan è piaciuto il mio costume, e quello di Uma“.

