Ci siamo:esce finalmente oggi nei cinema italiani. Dopo la presentazione al Festival di Cannes, il film di Wes Anderson arriva in sala: definito da subito un “omaggio al giornalismo”, in realtà è un omaggio a tante cose – alla cultura, all’arte, e persino al cinema. Sono tantissime le ispirazioni da cui Anderson ha preso a piene mani, tra cui molti film i cui riferimenti sono riconoscibili in diverse scene, situazioni o soluzioni visive.

Lo stesso Anderson ha voluto evidenziare 32 film della storia del cinema che lo hanno ispirato e la cui visione ritiene essere fondamentale non solo per godersi a pieno The French Dispatch, ma anche e soprattutto per arricchire il proprio bagaglio culturale.

Eccoli:

L’oro di Napoli (Vittorio De Sica) Boudu salvato dalle acque (Jean Renoir) Verso la vita (Jean Renoir) Sono un criminale (Alberto Cavalcanti) Le vie della città (Rouben Mamoulian) Tirate sul pianista (François Truffaut) Le notti bianche (Luchino Visconti) Carnet di ballo (Julien Duvivier) La beffa della vita (Julien Duvivier) Grisbì (Jacques Becker) La cinese (Jean-Luc Godard) 36 Quai des Orfèvres (Henri-Georges Clouzot) L’uomo che sapeva troppo (Alfred Hitchcock) Il buco (Jacques Becker) Maschile femminile (Jean-Luc Godard) Mio zio (Jacques Tati) Play time – Tempo di divertimento (Jacques Tati) Piombo rovente (Alexander Mackendrick) Casco d’oro (Jacques Becker) La signora del venerdì (Howard Hawks) L’assassino abita al 21 (Henri-Georges Clouzot) La verità (Henri-Georges Clouzot) Fuoco fatuo (Louis Malle) Amami stanotte (Rouben Mamoulian) Painters Painting (Emile de Antonio) La regola del gioco (Jean Renoir) I 400 colpi (François Truffaut) L’inquilino del terzo piano (Roman Polanski) Questa è la mia vita (Jean-Luc Godard) Irma la dolce (Billy Wilder) Un sogno lungo un giorno (Francis Ford Coppola) Il palloncino rosso (Albert Lamorisse)

Nel cast di The French Dispatch troviamo Benicio Del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Timothee Chalamet, Lea Seydoux, Tilda Swinton, Mathieu Amalric, Lyna Khoudri, Elisabeth Moss, Stephen Park, Owen Wilson, Elisabeth Moss e Bill Murray.