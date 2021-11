È finalmente uscito: dopo il debutto al Festival di Cannes e la presentazione al New York Film Festival, il decimo lungometraggio di Wes Anderson è arrivato nei cinema. Per presentarlo, il regista texano ha incontrato qualche giorno fa i giornalisti a Milano, dopo aver partecipato a un’anteprima speciale presso la Fondazione Prada, cui ha fatto seguito un party nel Bar Luce da lui progettato.

Anderson ha parlato prima di tutto delle sue ispirazioni per realizzare il film, precisando che non si tratta tanto di una lettera d’amore al giornalismo, quanto un omaggio alla cultura, alla scrittura e all’arte in generale, a partire dal cinema italiano:

L’ispirazione per The French Dispatch nasce dal The New Yorker, che leggo fin da quando ero un ragazzino. Mi ha sempre interessato molto tutta la realtà che stava dietro a questa rivista, e quindi per realizzare il mio film ho iniziato a studiare come veniva fatta, chi lavorava in redazione… quali erano i personaggi che animavano la redazione del New Yorker, indagando la storia di questa prestigiosa rivista. La prima cosa ad attirarmi sono stati quei racconti brevi che tradizionalmente venivano pubblicati all’inizio: racconti di fantasia. In seguito, in primo piano si puntò più sul giornalismo, ma i primi anni la parte iniziale del giornale era dedicata alla narrativa.

Non lo definirei insomma una lettera d’amore al mondo del giornalismo. Sebbene venga presentato come tale, il mio film è ispirato al giornalismo, tratta l’argomento del giornalismo, ma racconta delle storie immaginate. Quando faccio un film non faccio mai un omaggio verso chi ammiro, anche se ovviamente sono sentimenti che provo. L’ispirazione però diventa talmente evidente che mi trovo a sentirmi in debito, per evitare che mi si accusi di plagio rendo queste citazioni molto evidenti, arrivando addirittura a inserire esplicitamente didascalie, come delle note a pié di pagina. Alla fine rubo qua e là, riconoscendo ovviamente l’origine del materiale, per arrivare a un risultato che mi auguro sia il migliore possibile.

Certo, sono molto legato al giornalismo e soprattutto ai quotidiani, che compro e leggo ogni giorno. Ma questo film si concentra su quel tipo di giornalismo che sta un po’ scomparendo. Oggi, grazie ai social media e a internet, l’informazione e le storie spesso ci vengono presentate senza che vi sia qualsivoglia mediazione. Non che in passato non venissero costruite storie ad arte. Ma ora è come se non esistesse più una figura che possa mediare o anche distorcere la realtà. Inutile dire che, come per tutto quanto, io preferisco il passato!