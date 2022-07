Grazie a Vanity Fair possiamo dare un primo sguardo ufficiale a The Good Nurse, true-crime thriller diretto dal regista danese Tobias Lindholm (Un altro giro) con protagonisti Jessica Chastain ed Eddie Redmayne.

Il progetto si basa sul libro di Charles Graeber. Krysty Wilson-Cairns ha scritto la sceneggiatura.

L’opera racconta la vera storia legata all’inseguimento e alla cattura di Charlie Cullen, un infermiere ritenuto uno dei serial killer più prolifici della storia. La pulsione dell’uomo nel togliere la vita ha portato alla morte di 300 persone in 16 anni sparsi in 9 ospedali tra il New Jersey e la Pennsylvania. Redmayne interpreta Cullen mentre Chastain un’infermiera che aiutò la polizia a rintracciare l’omicida seriale dopo l’assassinio di più di 40 pazienti. L’arresto avvenne nel 2003.

Il film, ricordiamo, approderà in streaming su Netflix questo autunno. Potete vedere le immagini qua sotto:

La Protozoa di Darren Aronofsky ha prodotto il film insieme alla FilmNation.

Le riprese del progetto dovrebbero si sono tenute lo scorso anno sulla costa orientale degli Stati Uniti.

