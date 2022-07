The Gray Man: partecipa all’anteprima evento gratuita il 12 luglio a Roma!

Manca ormai poco all’arrivo di The Gray Man su Netflix. L’attesissimo action movie dei Fratelli Russo (Avengers: Infinity War ed Endgame) farà infatti il suo debutto in un numero selezionato di cinema il 13 luglio, e sulla piattaforma streaming il 22 luglio, ma per i fan c’è una grande opportunità da non perdere: un’anteprima evento speciale che si terrà a Roma il 12 luglio a partire dalle ore 20:00 presso l’Auditorium della Conciliazione in via della Conciliazione 4.

Si tratta di un’esperienza unica, che non solo vi permetterà di vedere The Gray Man in anteprima e sul grande schermo, ma anche di immergervi nelle ambientazioni e nelle sensazioni del film dei Fratelli Russo prima e dopo la proiezione. Grazie a set e scenografie ricostruite, sarà possibile calarsi in questo mondo adrenalinico. Partecipare è semplice: basta cliccare sul link sottostante e rispondere al quiz, dimostrando di saper pensare come un vero Gray Man!

Chi è The Gray Man? È l’agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), ovvero Sierra Six. Strappato da un penitenziario federale e reclutato dal suo responsabile, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry in passato era un mercenario autorizzato dall’Agenzia altamente qualificato. Ma ora la situazione è cambiata e l’obiettivo è diventato lo stesso Six, che viene braccato in tutto il mondo da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex agente della CIA il quale non si fermerà davanti a nulla per eliminarlo. L’agente Dani Miranda (Ana de Armas) è al suo fianco. Ne avrà bisogno.

Nel cast anche Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura e Alfred Woodard.

Basato sul romanzo The Gray Man di Mark Greaney, il film è scritto da Joe Russo, Christopher Markus e Stephen McFeely.

