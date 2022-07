The Gray Man e Captain America: The Winter Soldier sono film simili? La risposta dei fratelli Russo

I fratelli Russo stanno per tornare con The Gray Man, pellicola basata sul romanzo scritto da Mark Greaney in arrivo in un numero selezionato di cinema il 13 luglio e poi in streaming su Netflix a partire dal 22 luglio.

In questi giorni i fratelli Russo sono impegnati nei press day di The Gray Man che, lo ricordiamo, vede nel cast principale star del calibro di Chris Evans, Ryan Gosling e Ana De Armas. Vi abbiamo già fatto leggere le dichiarazioni dei due filmmaker sulla genesi di questo adattamento, nato durante le riprese di Captain America: The Winter Soldier, e sul lavoro fatto insieme a Chris Evans che, in The Gray Man, interpreta un personaggio diametralmente opposto a quello di Steve Rogers (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Proprio in relazione a Captain America: The Winter Soldier e ai toni da spy movie di quella pellicola, i fratelli Russo hanno spiegato che The Gray Man e il film dei Marvel Studios sono film che possono vicendevolmente “andare a braccetto”:

Sono film che possono accompagnarsi in un sacco di maniere. Sono thriller d’azione che hanno a che fare con tematiche molto attuali come lo spionaggio e propongono dei personaggi con delle situazioni emotive molto complesse. E sono entrambe delle opere dal sapore globale.

Anthony Russo spiega anche che con questa pellicola c’è l’ambizione di creare un universo narrativo:

Pensiamo certamente in questi termini (di universo narrativo, ndr.). Abbiamo fondato la nostra compagnia di produzione, la AGBO, insieme a Christopher Markus e Stephen McFeely che hanno scritto tutti i nostri film della Marvel e amiamo pensare agli universi narrativi. È una cosa che sta nel nostro DNA grazie al lavoro con la Marvel. E per questo, la maggior parte delle cose che facciamo qua ha questo presupposto. Di sicuro è così che ci siamo avvicinati a The Gray Man. Potremmo avere delle altre iterazioni di questa narrazione che potrebbero manifestarsi con una varietà di espressioni, da film a serie TV.

Qua sotto trovate anche un nuovo promo della pellicola:

Chi è The Gray Man? È l’agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), ovvero Sierra Six. Strappato da un penitenziario federale e reclutato dal suo responsabile, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry in passato era un mercenario autorizzato dall’Agenzia altamente qualificato. Ma ora la situazione è cambiata e l’obiettivo è diventato lo stesso Six, che viene braccato in tutto il mondo da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex agente della CIA il quale non si fermerà davanti a nulla per eliminarlo. L’agente Dani Miranda (Ana de Armas) è al suo fianco. Ne avrà bisogno.

Nel cast anche Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura e Alfred Woodard.

Basato sul romanzo The Gray Man di Mark Greaney, il film è scritto da Joe Russo, Christopher Markus e Stephen McFeely.

Trovate tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul film nella nostra scheda.

I film e le serie imperdibili

Fonte: Screen Rant, Screen Rant