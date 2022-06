Nei giorni scorsi lo stesso Chris Evans aveva diffuso in rete una suo nuova foto sul set di, il film dei fratelli Russo in arrivo su Netflix il 22 luglio e che approderà anche in alcuni cinema negli Stati Uniti a partire dal 15 luglio.

Il suo ex compagno di set Mark Ruffalo non ha perso l’occasione per ironizzare sul look di Evans tramite Instagram.

Ecco lo screen della storia:

Protagonisti del film d’azione che potrebbe dare inizio a un nuovo franchise troviamo Chris Evans, Ryan Gosling e Ana de Armas.

Nel cast di The Gray Man insieme a Ryan Gosling e Chris Evans troviamo anche Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanus, Julia Butters, Ana de Armas e Regé-Jean Page.

