A pochi giorni dall’arrivo in streaming di The Gray Man, lo spy-movie dei fratelli Russo con Chris Evans e Ryan Gosling, giunge la notizia che Netflix ha già approvato sia il sequel che lo spin-off della pellicola.

Ryan Gosling e i registi Anthony e Joe Russo torneranno per il seguito di The Gray Man che verrà scritto da Stephen McFeely, abituale collaboratore dei due registi.

Ryan Gosling tornerà dunque a vestire i panni dell’agente della CIA Court Gentry, conosciuto nel film anche come Sierra Six.

In fase di sviluppo anche uno spin-off scritto dagli acclamati sceneggiatori Paul Wernick e Rhett Reese(Deadpool, Zombieland), che esplorerà un differente elemento dell’universo del film.

Questa la dichiarazione ufficiale dei due filmmaker italoamericani:

L’accoglienza che il pubblico ha riservato a The Gray Man è stata letteralmente fenomenale. Abbiamo apprezzato moltissimo l’entusiasmo che i fan in tutto il mondo hanno dimostrato per questo film. Vista la notevole quantità di personaggi presenti nella storia, abbiamo sempre pensato a The Gray Man come a una parte di un universo più largo e siamo emozionati che Netflix abbia annunciato un sequel con Ryan così come un’altra sceneggiatura della quale non vediamo l’ora di parlare.

Scott Stuber, Head of Global Film di Netflix, aggiunge

Con The Gray Man, i Russo hanno offerto uno straordinario spettacolo che il pubblico di tutto il mondo sta amando. Siamo entusiasti di continuare a collaborare con loro e il team di AGBO mentre stanno costruendo l’universo di The Gray Man.

Chi è The Gray Man? È l’agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), ovvero Sierra Six. Strappato da un penitenziario federale e reclutato dal suo responsabile, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry in passato era un mercenario autorizzato dall’Agenzia altamente qualificato. Ma ora la situazione è cambiata e l’obiettivo è diventato lo stesso Six, che viene braccato in tutto il mondo da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex agente della CIA il quale non si fermerà davanti a nulla per eliminarlo. L’agente Dani Miranda (Ana de Armas) è al suo fianco. Ne avrà bisogno.

Nel cast anche Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura e Alfred Woodard.

Basato sul romanzo The Gray Man di Mark Greaney, il film è scritto da Joe Russo, Christopher Markus e Stephen McFeely.

