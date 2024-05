A24 e Steven Spielberg adatteranno il romanzo bestseller di James McBride (inedito in Italia) The Heaven & Earth Grocery Store. Ancora però non si sa se Spielberg sarà solo nel team di produzione o se sarà anche il regista del film.

Il romanzo di McBride racconta la storia dei residenti neri ed ebrei del quartiere Chicken Hill di Pottstown, in Pennsylvania, negli anni ’20 e ’30. Il libro però si apre nel 1972, con la scoperta di uno scheletro sul fondo di un pozzo.

Il romanzo è stato un successo ed era nella lista dei libri preferiti dell’ex presidente Barack Obama del 2023.

Seguiteci anche su TikTok!

FONTE: Deadline

Classifiche consigliate