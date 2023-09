Alexander Payne dirige Paul Giamatti nel suo ultimo film The Holdovers. Giamatti interpreta Paul Hunham, un insegnante impopolare a cui viene affidato il compito di controllare gli studenti della prestigiosa Barton Academy che non torneranno a casa per le vacanze di Natale. Tra questi c’è Angus (Dominic Sessa), uno studente ribella ma brillante.

Payne ha raccontato l’insolito casting di Sessa per la parte.

Ha poi continuato descrivendo com’è stato il processo di ricerca delle location.

Non conosco nulla del New England in generale e del Massachussetts in particolare e mi è davvero piaciuto essere lì. Ho amato fare scouting location lì perché quando fai scouting location incontri un sacco di persone, entri in un sacco di case, un sacco di istituti… È quello che esce fuori dalla strada, ma per me quello che devia dal percorso è sempre stato affascinante.