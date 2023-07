Focus Features ha lanciato il primo trailer di The Holdovers, il nuovo film di Alexander Payne (Sideways, Downsizing, Nebraska) che uscirà in un numero limitato di cinema americani il 27 ottobre dopo un probabile passaggio ai festival autunnali.

Nessuno ama l’insegnante Paul Hunham – non i suoi studenti, non i suoi colleghi insegnanti, non il preside. Tutti lo trovano la sua pomposità e rigidità esasperante. Senza famiglia e nessun posto dove andare per le vacanze di Natale del 1970, Paul rimane nella scuola privata del New England dove lavora per supervisionare gli studenti che non sono in grado di tornare a casa per le feste. Dopo qualche giorno, rimane solo uno studente: un quindicenne problematico e cervellotico di nome Angus. Insieme a Paul & Angus troviamo la capocuoca della mensa Mary, una donna afroamericana che recentemente ha perso il figlio in Vietnam. Queste persone così diverse formano un’improbabile famiglia per le festività Natalizie e condividono disavventure esilaranti durante due settimane nevose.

Nel cast troviamo Paul Giamatti, Dominic Sessa, Da’Vine Joy Randolph, Carrie Preston. Alla sceneggiatura David Hemington.

