The Holdovers – Lezioni di vita di Alexander Payne con protagonista Paul Giamatti è candidato a ben 5 premi Oscar nella categoria miglior film, miglior attore, miglior attrice non protagonista, miglior sceneggiatura originale e miglior montaggio.

Lo sceneggiatore, David Hemingson, in un’intervista con The Wrap ha svelato chi è stata la sua fonte di ispirazione per il personaggio del protagonista Paul Hunham (Giamatti). Non un professore dei tempi di scuola, bensì suo zio.

Era un veterano della Seconda Guerra Mondiale dello Stato di Washington e leggeva tutti questi romanzi classici che gli conferivano una sorta di modo di parlare tipico del XIX secolo, mentre la guerra gli ha dato una visione cinica dell’umanità.

Continua:

Praticamente tutte le migliori battute provenivano da lui. Frasi come “Il sesso è l’1% di attrito e il 99% di buona volontà” e “La vita è come una scala di pollaio: schifosa e breve” sono state riprese testualmente da mio zio.

The Holdovers (che ha già vinto due Golden Globe andati a Paul Giamatti e a Da’Vine Joy Randolph) è ambientato in un prestigioso college del New England negli anni ’70. Il protagonista è un insegnante di letteratura cinico e impopolare a cui viene affidato il compito di sorvegliare i ragazzi che non torneranno a casa per le vacanze di Natale. All’ultimo, al gruppo si aggiunge anche Angus Tully, un giovane intelligente ma ribelle. Tra Angus e il professore si creerà un legame inaspettato, complice anche la presenza della cuoca Mary (Randolph), il cui figlio è appena morto in Vietnam.

Seguici su TikTok!

Classifiche consigliate