Tratto dal bestseller di Robinne Lee, The Idea of You è stato adattato per lo schermo da lla sceneggiatrice Jennifer Westfeldt e dal regista Michael Showalter. I due hanno preso il materiale originale e, per realizzare il film ora disponibile su Prime Video, hanno scelto di fare delle modifiche sostanziali: non solo hanno aumentato l’età della figlia della protagonista Solène (Anne Hathaway) e del cantante Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), ma hanno cambiato drasticamente il finale.

Nel romanzo originale di Robinne Lee i due protagonisti, alla fine, non tornano insieme. Si parlano, e durante quella conversazione Solène mente a Hayes dicendogli di non amarlo, ma “amare l’idea di lui” (da cui il titolo). Il ragazzo le scrive messaggi su messaggi per convincerla a cambiare idea, finché un giorno non smette.

Nel film, invece, durante la loro ultima converazione Hayes propone a Solène di aspettare cinque anni, quando sua figlia sarà finalmente cresciuta e loro potranno vivere la loro relazione con maggiore libertà. Solène cerca di dissuaderlo, ma un flashback cinque anni dopo ci fa capire come lei stia ancora pensando al ragazzo, ora diventato un giovane uomo. E un giorno Hayes si presenta alla galleria, pronto a riabbracciarla.

Il finale del libro era troppo amaro, secondo Showalter, e l’adattamento cinematografico era l’occasione per “correggerlo”, come ha confessato a IndieWire:

Per me questo è un elemento di ogni film di genere. È un film Hollywoodiano, voglio che il pubblico se lo goda, si diverta, veda questo sogno che si avvera. E così è più divertente. È più soddisfacente vederli tornare insieme. Se fosse stata più una tragedia romantica, tipo Casa Howard o qualcosa del genere, sarei stato più disponibile a inserire un finale triste. Ma volevo vederli insieme, alla fine del film… O almeno volevo che ci fosse questa possibilità.

