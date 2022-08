The Impossible: Juan Antonio Bayona ricorda il pessimo marketing americano del film

Fra qualche giorno avremo modo di assistere al debutto di Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, la serie TV ispirata alle opere di Tolkien che vede coinvolto anche Juan Antonio Bayona, già regista di pellicole come The Impossible, The Orphanage e Jurassic World – Il regno distrutto.

E, su Instagram, Juan Antonio Bayona ha avuto modo di ricordare una questione collegata proprio a The Impossible, la sua opera ispirata alla storia vera di una famiglia colpita dallo tsunami nell’Oceano Indiano del 26 dicembre del 2004.

Juan Antonio Bayona, mettendo a confronto il poster originale spagnolo e quello statunitense di The Impossible, ha espresso tutta la sua perplessità su come, al tempo, la pellicola venne pubblicizzata in America.

Poster spagnolo VS poster americano di The Impossible. Ricordo ancora il terrificante incontro col marketing del distributore americano del film. Erano certi che l’immagine scelta per il mercato spagnolo non avrebbe mai funzionato in USA (probabilmente avevano ragione). E poi scelsero questo poster che, ancora oggi, non riesco a capire cosa significhi o quale film rappresenti. Poi, The Impossible diventò al tempo il film dal maggiore incasso di sempre in Spagna, finì leggermente alle spalle di Avatar e negli Stati Uniti fece appena 19 degli quasi 200 incassati in tutto il mondo. È questo quello che accade quando un distributore è spaventato di un film e non si fida di esso. 10 anni dopo, The Impossible ha debuttato al primo posto su Netfix US.

Ecco, a seguire, il post:

Nel cast di The Impossible troviamo Naomi Watts, Ewan McGregor e un giovanissimo Tom Holland nel suo debutto sul grande schermo.

