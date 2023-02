The Interview: Seth Rogen ricorda tutte le polemiche e le conseguenze del film

Forse ricorderete che, nel 2014, The Interview, la pellicola con James Franco e Seth Rogen, è stata al centro del ben noto Sony Leak causato dall’attacco informatico effettuato ai danni dei server della compagnia da parte dei nordcoreani (ECCO I DETTAGLI) che non avevano preso benissimo la parodia fatta nei confronti di Kim Jong–un.

Un marasma che ha portato alla sostanziale cancellazione dell’uscita cinematografica del film. Con svariati anni di anticipo sul nuovo Coronavirus e per ragioni ben differenti dalla pandemia originatasi in Cina, The Interview è stato come un primo banco di prova per Hollywood in materia di distribuzione digitale di un film di alto profilo.

Ospite delle leggende dello Skate Tony Hawke e Jason Ellis al Hawk vs. Wolf Podcast, Seth Rogen ha potuto ricordare l’esperienza di The Interview e di tutto quello che ha scatenato al tempo:

Al tempo sembrava tutto orribile e catastrofico. Persone che conoscevamo venivano licenziate. Il capo dello studio, Amy Pascal, venne sostanzialmente licenziata. Ha causato davvero uno scisma a Hollywood al tempo, penso anche sul come venivano fatti gli affari per certi versi. Ha dimostrato il successo che un film poteva avere con una vera e propria campagna marketing cinematografica che poi portava direttamente allo streaming. Credo che su Google sia ancora attualmente il film con più stream. Ogni tanto arriva un qualche studente che mi racconta che il film viene insegnato nelle loro classi. Un roba folle. Inoltre ha realmente ricalibrato quello che io ritengo essere controverso, cosa che ritengo positiva. A un sacco di gente piace pensare di ritrovarsi invischiata in una qualche controversia. Dopo quell’esperienza ho capito davvero cosa significhi trovarsi al centro di una controversia […] Se qualcuno si arrabbia per qualcosa sui social media non è una controversia. Se le Nazioni Unite devono diramare una dichiarazione su una data cosa, quella è una controversia.

