David Fincher è tornato con il suo ultimo film: The Killer. Presentato a Venezia, il film vede nei panni del protagonista, uno spietato assassino, Michael Fassbender.

E proprio l’attore ha raccontato in un’intervista con Empire di quanto fosse eccitato nel lavorare con il regista.

Questo è il tipo di film che stavo sbavando per fare. Ci sono suspence e intrigo. Un lento gocciolio. Adoro questo tipo di film. Si tratta di cercare di capire la mente di un sociopatico… provo a fare un bilancio della sua esistenza fino al punto in cui si trova ora il personaggio.

Anche Fincher ha avuto parole di lode per l’attore.

Gli occhi di Michael ingannano molto… Può trattenere un sacco di cose conflittuali nella sua mente e i suoi occhi sono una porta di accesso. È come Daniel Craig in quel senso, alla fine del ciak ti dice: “Posso farlo meglio.” Ha questo dono come attore ma alla cima di questo c’è un’incredibile disciplina.