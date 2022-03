Il cameraman Dwayne Barr ha svelato su Instagram che sono terminate le riprese di, nuovo film diretto da David Fincher realizzato insieme a Netflix e tratto dall’omonima graphic novel francese.

Nel cast di questo suo nuovo action movie neo-noir troviamo Michael Fassbender e Tilda Swinton nei panni dei protagonisti.

Il progetto dovrebbe approdare sulla piattaforma streaming tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Ecco il post del cameraman:

Ricordiamo che il regista a novembre ha siglato un contratto di quattro anni per realizzare film per la piattaforma streaming:

Sì, ho un accordo esclusivo con Netflix che durerà altri quattro anni. E a seconda di come verrà accolto Mank, potrei andare da loro con la coda tra le gambe chiedendogli cosa posso fare per redimermi, oppure rivolgermi a loro con l’atteggiamento dello stronzo arrogante che vuole fare altri film in bianco e nero. [ride] No, sono qui per consegnare loro “contenuti” – qualsiasi cosa significhi – verosimilmente per convincere spettatori a iscriversi a Netflix, nella mia piccola sfera d’influenza.