Durante una recente intervista, Deadline ha incontrato il capo di Sony Pictures Entertainment, Tom Rothman, parlando dell’adattamento cinematografico di The Legend of Zelda.

Il film, come noto, sarà diretto da Wes Ball, regista della trilogia di Maze Runner che di recente ha diretto Il regno del pianeta delle scimmie, ora al cinema.

“Il film è in fase di sviluppo e sarà realizzato a strettissimo contatto con [il videogame designer di Nintendo] Shigeru Miyamoto” ha commentato Rothman. “È un vero genio in quel mondo, la sua visione così forte è quella che ci motiva di più. […] The Legend of Zelda sarà qualcosa di enorme per noi. Sarà gigantesco“.

