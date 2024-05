Wes Ball sarà presto nei cinema con Il regno del Pianeta delle Scimmie, ma, in agenda, il regista ha già un progetto estremamente ambizioso come il film live action di The Legend of Zelda che verrà prodotto in tandem dalla Sony Pictures e dalla Nintendo.

Nel corso di un’intervista con ComicBook, Wes Ball ha toccato un tema molto “controverso” in vista dei lavori per The Legend of Zelda ovvero: Link parlerà oppure no?

Se avete dimestichezza coi vari capolavori videoludici della leggendaria (scusate il gioco di parole) epopea fantasy di Shigeru Miyamoto apparsa per la prima volta nel 1986 sul Famicom (la versione nipponica del NES), sapete bene che la voce di Link non si sente mai (al massimo possiamo udire alcuni versi di esclamazioni o grida varie ed eventuali).

Problema non da poco in vista di un film.

Interpellato in merito, Wes Ball spiega come ha elaborato la cosa in vista del film in cui, appunto, Link avrà una voce:

A o B o C. Farò proprio come nel gioco – farò semplicemente apparire delle piccole finestre di dialogo nel film e scegli quale vuoi (spiega ironicamente). Link comunica con gli abitanti dei villaggi di continuo in tutti i giochi, semplicemente non si sente la sua voce.

Su Reddit ha poi aggiunto che, per The Legend of Zelda, farà tesoro dell’esperienza avuta con Il regno del Pianeta delle Scimmie:

Mantieni i soldi sullo schermo. Sii ambizioso. Abbi fiducia nel talento delle persone con cui lavori. Cerca di fare qualcosa di grande.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: ComicBook

