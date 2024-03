Dall’annuncio lo scorso novembre sul live action di The legend of Zelda, ci sono stati alcuni aggiornamenti sporadici, e, finalmente, il regista Wes Ball (Il regno del pianeta delle scimmie, Maze Runner) ha preso la parola e ha rassicurato i fan sulla serietà con cui intende approcciarsi al progetto tratto da uno dei videogiochi Nintendo più di successo.

“Era da tempo che ci pensavo, a quanto sarebbe stato fico avere un film su Zelda… per questo ci tengo a esaudire i più grandiosi desideri delle persone” ha spiegato Ball.

Ha poi aggiunto:

So che si tratta di qualcosa di enorme, so quanto questo franchise sia importante per molte persone e per questo ho intenzione di realizzare un film come si deve e da prendere sul serio. Un film di questo calibro potrebbe fungere da via di fuga dalla realtà per molti. Ed è questo che voglio creare, deve sembrare qualcosa di reale, tangibile. Che sia allo stesso tempo qualcosa di serio e visivamente interessante ma anche divertente e stravagante.