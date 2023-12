Dopo l’incredibile successo avuto quest’anno dal film animato di Super Mario realizzato dalla Illumination e dalla Nintendo, è arrivato qualche settimana fa l’annuncio che tutto il mondo dava praticamente per scontato: il colosso di Kyoto svilupperà anche un film, questa volta in live action, di The Legend of Zelda in collaborazione con Sony Pictures (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Il lungometraggio sarà diretto da Wes Ball che ha al suo attivo la saga di Maze Runner e il prossimo, promettente capitolo della saga del Pianeta delle scimmie, ovvero Il regno del pianeta delle scimmie. Ed è stato proprio Ball a parlare del film di The Legend of Zelda in un’intervista con Entertainment Weekly in cui ha spiegato che, con questo progetto, avrà modo di unire due sue grandissime passioni: l’IP videoludica Nintendo e… Hayao Miyazaki.

Descrivendo la maniera in cui intende approcciarsi al film dice:

Lo penso come un film fantasy d’avventura che non è affatto simile al Signore degli Anelli, è più qualcosa di unico. Ho sempre detto che mi piacerebbe vedere un film live-action di Miyazaki. Quella tipica meraviglia e fantasia che lui porta nelle cose che realizza, ecco mi piacerebbe vedere e fare qualcosa del genere.

Poi aggiunge:

Sarà fantastico. Tutta la mia vita mi ha portato a questo momento. Sono cresciuto con Zelda ed è la proprietà intellettuale più importante in circolazione, credo per lo meno, a essere ancora inesplorata per così si può dire. Stiamo lavorando duramente per realizzare qualcosa di valido. Non stiamo cercando di farlo tanto per farlo. Vogliamo realizzare qualcosa di davvero speciale. Stiamo lavorando sulla sceneggiatura, e se sarà il prossimo film o meno che farò, è difficile dirlo esattamente. Ma certamente il piano prevede, dopo le Scimmie, di fare una piccola pausa per poi immergerci in Zelda e speriamo di dare ai fan ciò che si aspettano, e, allo stesso tempo, invitare nuove persone. Credo che il desiderio di Nintendo sia quello di far conoscere anche ad altre persone questo mondo che esiste da 40 anni ormai.

La testata gli fa poi notare che, nel 2010, aveva scritto su Twitter che anche se lui non avrebbe mai avuto l’onore di dirigerlo, il prossimo grande progetto in stile Avatar che Hollywood doveva fare era proprio un film di The Legend od Zelda.

Since I could never even hope to have the chance to direct it… the next big mo-cap Avatar-like movie should be… THE LEGEND OF ZELDA. — Wes Ball (@wesball) January 29, 2010

Con un certo stupore, Wes Ball commenta:

Hai visto quel tweet? Avevo addirittura dimenticato di averlo scritto. Qualcuno lo ha tirato fuori (dopo l’annuncio del film, ndr.) e lo ha segnalato. Ho pensato “Ah sì, bene, ha senso”. James Cameron è uno di quegli uomini a cui mi ispiro per quanto riguarda il cinema. Realizza blockbuster grandiosi, ma è comunque in grado di ancorare le sue storie in modo molto comprensibile per un vasto pubblico. Avatar mi ha ispirato a realizzare il mio piccolo cortometraggio Ruin che mi ha fatto notare dalla Fox che poi mi ha affidato i film di Maze Runner. Da lì sono passato al Pianeta delle scimmie e alla fine a Zelda.

L’ultimo videogioco della saga di Zelda è Tears of the Kingdom, uscito quest’anno, che ha venduto 10 milioni di copie in soli tre giorni.

