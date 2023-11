Il regno del pianeta delle scimmie, nuovo film del franchise (GUARDA IL PRIMO TRAILER), arriverà al cinema il prossimo maggio. Sul nuovo numero della rivista Empire, il regista Wes Ball ha anticipato il carattere della pellicola, che si allontanerà dalle cupe atmosfere della recente trilogia:

Quando ho iniziato a lavorarci, ho detto: “Sento che il film ha bisogno di un po’ di Star Wars“. Il tutto è ancora molto ancorato alla realtà, ma si tratta essenzialmente di un racconto d’avventura. Il nostro protagonista, il giovane e impressionabile Noa [Owen Teague], incontra dei personaggi lungo il cammino e si risveglia quando finisce in un luogo che lo metterà alla prova e alla fine diventerà chi è veramente.

Citando poi Apocalypto come punto di riferimento, Bell però ha precisato:

Non l’abbiamo reso infantile o disneyzzato, se mi è consentito dirlo [il film è prodotto dai 20th Century Studios, ora in mano alla Disney]. Ma abbiamo portato uno spirito più giovanile.

Poco ancora si sa sulla trama, se non che sarà ambientata “diverse generazioni dopo il regno di Cesare”. Ecco qualche dettaglio in più:

Volevo fare un grande salto in avanti nel tempo. È abbastanza significativo che Cesare sia ancora uno spirito nel film, ma la maggior parte dei suoi parenti viventi non sono in questa storia. Se gli ultimi tre film erano ambientati nell’età della pietra, qui vediamo cosa succede quando i personaggi entrano nell’età del bronzo.