20th Century Studios ha lanciato oggi il primo trailer di Kingdom of the Planet of the Apes, l’atteso nuovo film che dovrebbe rilanciare il franchise del Pianeta delle scimmie e che uscirà il 24 maggio 2024 in tutto il mondo.

Sequel diretto di The War – il Pianeta delle Scimmie, il film di Wes Ball è ambientato diversi anni dopo la morte di Cesare e vede come protagonista Cornelius, che era un bambino nel film precedente. Ora è cresciuto, e deve portare avanti l’eredità del padre impedendo alle scimmie di fraintendere i suoi insegnamenti per schiavizzare altri primati.

Owen Teague interpreta Cornelius in motion capture e nel doppiaggio, nel cast anche Kevin Durand, Freya Allen, William H. Macy e Peter Macon.

Scritto da Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver e Patrick Aison, il film è diretto da Wes Ball, regista di Maze Runner. Le riprese sono iniziate a ottobre 2022 a Sydney e si sono concluse a febbraio di quest’anno.

