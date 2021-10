Grazie a Impawards possiamo ammirare un poster di, primo film da regista di Maggie Gyllenhaal tratto dall’opera letteraria di Elena Ferrante (L’amica geniale) presentato in concorso al Festival di Venezia.

Del cast fanno parte Olivia Colman, Jessie Buckley, Dakota Johnson, Ed Harris, Peter Sarsgaard, Dagmara Dominczyk, Paul Mescal, Jack Farthing, Robyn Elwell, Ellie Blake, Oliver Jackson-Cohen, Panos Koronis, Alexandros Mylonas, Alba Rohrwacher, Nikos Poursanidis e Athena Martin.

Il film sarà disponibile su Netflix dal 31 dicembre.

Potete vedere il poster qua sotto:

Qua sotto trovate la descrizione ufficiale dell’opera letteraria di Elena Ferrante:

Un racconto avvincente che scava nei sentimenti contraddittori che ci legano ai nostri figli. Leda è un’insegnante di letteratura inglese, divorziata da tempo, tutta dedita alle figlie e al lavoro. Ma le due ragazze partono per raggiungere il padre in Canada. Ci si aspetterebbe un dolore, un periodo di malinconia. Invece la donna, con imbarazzo, si sente come liberata e la vita le diventa più leggera. Decide di partire per una vacanza al mare in un paesino del sud. Ma, dopo i primi giorni quieti e concentrati, la donna si imbatte in una famiglia poco rassicurante, in eventi minacciosi. Pagina dopo pagina la trama di una piacevole riconquista di sé si logora e Leda compie un piccolo gesto opaco, ai suoi stessi occhi privo di senso, che la trascinerà verso il fondo buio della sua esperienza di madre.