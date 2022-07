Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale di Ms Marvel, la nuova serie con protagonista Iman Vellani, è da oggi disponibile su Disney+ ed è già tanta la curiosità per la prossima volta che vedremo Kamala Khan sullo schermo, ovvero in The Marvels.

Alla fine dell’episodio, dopo un cammeo di cui vi abbiamo raccontato in un apposito articolo, un cartello annuncia che Ms Marvel tornerà nel film di Nia DaCosta, regista di Candyman (2021) e Little Woods (2018).

Facciamo allora il punto su tutto ciò che sappiamo riguardo al nuovo film.

La data d’uscita

All’uscita del film manca poco più di un anno. Inizialmente previsto per novembre 2022 e poi per febbraio 2023, The Marvels a fine aprile è stato rinviato al 28 luglio 2023, mentre Ant-Man and the Wasp: Quantumania è stato anticipato al 17 febbraio 2023, quando inizialmente i due film dovevano uscire nell’ordine opposto.

Per il momento non è chiaro il motivo che ha spinto i Marvel Studios a fare questi cambiamenti, ma va detto che proprio in questi giorni sono in corso alcune riprese aggiuntive a Londra.

Il cast

Protagoniste del film saranno Brie Larson e Iman Vellani, di ritorno nei panni di Captain Marvel e Ms Marvel, ma non solo. Accanto a loro troveremo Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau dopo aver visto il personaggio in WandaVision e Samuel L. Jackson ancora una volta in quelli di Nick Fury.

Zawe Ashton è stata invece scelta per interpretare l’antagonista, anche se il suo ruolo è ancora avvolto nel mistero.

Kamala Khan non sarà sola visto che all’appello risponderà anche la sua simpatica famiglia, come confermato dall’interprete di sua madre, Zebonia Shroff.

I nuovi costumi

La scena dei titoli di coda di Ms Marvel ci ha regalato uno sguardo al nuovo costume e all’acconciatura di Captain Marvel dopo il taglio corto sfoggiato in Avengers: Endgame, ma non è tutto.

È il momento giusto per ricordare, infatti, che abbiamo già visto anche il nuovo costume di Ms Marvel grazie a uno scatto trapelato dal set lo scorso autunno: Si tratta di una versione ben diversa di quella cucita da sua madre e sfoggiata nel finale di Ms Marvel:

La trama

Attorno al film c’è ancora tanta segretezza, perciò per il momento possiamo fare solo congetture in base a quanto trapelato dal set. Nei primi scatti rubati, infatti, vediamo quello che sembra essere un pianeta alieno e Ms Marvel affiancata da un soldato Kree, razza aliena che continuerà a quanto pare ad avere un ruolo centrale dopo Captain Marvel.

Quello che resta da capire è cosa sia successo nel finale di Ms Marvel, quando cioè vediamo che tutto a un tratto la giovane ragazza viene risucchiata dal bracciale e Carol Danvers compare al suo posto in camera sua. Nella sequenza, Captain Marvel non capisce come sia finita sulla Terra, e si stupisce della quantità di poster nella camera di Kamala.

C’è anche tanta curiosità per che tipo di seguito avrà la rivelazione di Bruno nel finale della sesta puntata. Il ragazzo, infatti, rivela a Kamala che lei è l’unico membro della sua famiglia ad avere poteri visto che il suo DNA presenta una mutazione. Mentre Bruno pronuncia queste parole, di sottofondo si può sentire la storica schitarrata di X-Men ’97, che vi ricordiamo tornerà con una serie animata prodotta da Marvel Studios.

Quando uscirà il trailer?

Oggi come oggi i trailer del film di Marvel Studios escono molto più a ridosso della data d’uscita rispetto al passato. Ad esempio, quello di Thor: Love and Thunder è arrivato il 19 aprile, meno di 3 mesi prima rispetto all’uscita del film; quello di Black Panther: Wakanda Forever dovrebbe arrivare la settimana prossima in occasione del San Diego Comic-Con, a poco più di 3 mesi dall’arrivo del film in sala. Se il modello resterà il medesimo, il trailer di The Marvels non arriverà prima della primavera 2023.

Quanto attendete il film? Ditecelo nei commenti!

