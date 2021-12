Anche durante le pause festive l’attricenon si ferma. E proprio nelle scorse ore ha pubblicato in rete un video in cui mostra il suo allenamento, probabilmente sempre per il cinecomic

La release del cinecomic Marvel, ricordiamo, è fissata al 17 febbraio 2023. Trovate il post dell’attrice qua sotto:

Nel film Carol Danvers (Brie Larson) sarà accompagnata da Iman Vellani, che farà il suo debutto sul piccolo schermo nella serie di Ms. Marvel su Disney+. Nel cast ci sarà anche Teyonah Parris, nei panni di Monica Rambeau. Monica compariva già nel primo film, ambientato negli anni novanta, era la figlia di Maria (Lashana Lynch) ed era interpretata da una bambina: Akira Akbar. Parris ha interpretato una Monica adulta nella serie WandaVision, arrivato il 15 gennaio 2021 su Disney+.

Cosa ne pensate di questo nuovo video dell'allenamento di Brie Larson per il film?

