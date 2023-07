Come abbiamo visto, EW ha dedicato il suo ultimo numero a The Marvels, il prossimo cinecomic dei Marvel Studios in arrivo il prossimo novembre.

All’interno del numero sono presenti alcune dichiarazioni delle protagoniste, tra cui quelle di Brie Larson che ha provato a spiegare l’assenza di Carol Danvers dalla Terra sin dagli eventi di Avengers: Endgame: “Per come mi sono avvicinata al personaggio e per come l’ho capito è come se Carol fosse diventata una stacanovista, perciò ha perso i contatti con il suo cuore, con la famiglia e gli amici, che è una cosa in cui mi posso immedesimare“.

Nia DaCosta ha invece parlato del suo rapporto con la storia di Ms. Marvel: “Sono una grande nerd di New York City e qui abbiamo un’eroina che è una grande nerd di Jersey City, che scrive fan fiction esattamente come facevo io a quell’età. È stato così bello sentirmi così vicina al personaggio a differenza di personaggio come Iron Man e Thor“.

Zawe Ashton, che interpreta Dar-Benn, ha parlato della conversazione avuta con il marito Tom Hiddleston: “Le conversazioni sulla sua esperienza decennale con la Marvel sono state incredibili. Una delle cose che mi ha fatto capire è: ‘Quello che investi nella Marvel ti torna indietro. Se lavori a questo film a cuore aperto, impegnandoti professionalmente e con l’obiettivo di regalare un’esperienza meravigliosa ai fan, avrai un’esperienza meravigliosa sul set’. Mi ha aiutato tanto“.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels arriverà al cinema il 10 novembre 2023. Nel cast Brie Larson, Samuel L. Jackson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Seo Jun Park, Zawe Ashton.



