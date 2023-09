Come mostrano i trailer di The Marvels, le tre protagoniste della pellicola di Nia DaCosta si ritroveranno collegate da poteri cosmici e “condannate” da un destino dietro cui si cela un mistero: ogni volta che useranno le loro abilità, infatti, si scambieranno di posizione.

Il nuovo numero di Empire conferma ulteriori dettagli sul motore della storia, chiarendo chi si cela dietro, come leggiamo nel seguente estratto:

Gli occhi di Nia DaCosta si sono illuminati quando le è stata data una trama preliminare di The Marvels. Si è resa conto che non avrebbe fatto solo i conti con tre supereroine i cui poteri si sarebbero collegati, scambiandosi di posizione ogni volta grazie a una degli Accusatori Kree con un braccialetto speciale e un’Ascia Cosmica.

Il riferimento, ovviamente, è al nuovo personaggio Dar-Benn e alla sua arma.

The Marvels sarà ambientato dopo l’ultima scena della prima stagione della serie Ms. Marvel in cui era apparsa a sorpresa Carol Danvers (Brie Larson). Kamala Khan (Iman Vellani) sembra ora essere legata alla supereroina e a Monica Rambeau (Teyonah Parris). Le tre giovani si ritrovano infatti costrette a unire le forze per affrontare un nuovo nemico.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels arriverà al cinema il 10 novembre 2023. Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

