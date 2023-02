The Marvels: il film è stato rimandato per dare più tempo alla post-produzione?

Qualche giorno fa, i Marvel Studios ci hanno regalato un teaser poster di The Marvels, ma ci hanno anche comunicato il rinvio di tre mesi abbondanti. Inizialmente previsto per il 28 luglio del 2023, The Marvels è stato rimandato al 10 novembre.

La mossa pareva logica perché, spesso e volentieri, le pellicole della divisione cinematografica della Casa delle Idee sono uscite nello slot novembrino. Pensiamo ai recenti casi di Eternals o Black Panther: Wakanda Forever, ma anche a film pre-pandemici come Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok, Doctor Strange. Tenendo in considerazione il fatto che nella stagione estiva – che nei cinema statunitensi comincia ben prima del 21 giugno – c’è già Guardiani della Galassia Vol 3, il distanziamento fra i due cinecomic aveva senso sulla carta.

Secondo delle indiscrezioni pubblicate da The Wrap, The Marvels è stato rimandato anche per un’altra ragione, ovvero la necessità di dare più tempo alla post-produzione e alla realizzazione degli effetti speciali. Lo slot del film Marvel Studios è stato occupato dal film basato sulla popolare attrazione dei parchi Disney Haunted Mansion (La casa dei fantasmi) che, a dispetto del tema “casa infestata” uscirà in estate piena e non a ridosso di Halloween.

A seguire potete leggere la sinossi ufficiale di The Marvels:

Carol Danvers alias Captain Marvel si è ripresa la sua identità dal tirannico Kree e ha avuto la sua vendetta contro la Suprema Intelligenza. Ma a causa di conseguenze inaspettate, Carol si carica del fardello di un universo destabilizzato. Quando i suoi doveri la mandano in un wormhole anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della super fan di Jersey City, Kamala Khan alias Ms. Marvel, e la nipote di Carol da cui si è separata da tempo, il capitano Monica Rambeau. Insieme questo trio improbabile deve fare squadra e imparare a lavorare in sinergia per salvare l’universo nei panni delle “Marvels”.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels arriverà al cinema il 10 novembre 2023. Nel cast Brie Larson, Samuel L. Jackson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

