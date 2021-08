Le riprese di, sequel di Captain Marvel, sono iniziate da poco a Londra e ora dalla Calabria arriva una notizia che riempirà di entusiasmo i fan italiani. Ancora una volta, infatti, la Disney sceglie l’Italia come location per una sua produzione: ad annunciarlo è il sindaco di Tropea, che afferma che The Marvels verrà girato in parte nella suggestiva cittadina a partire dal 27 agosto.

Questo il messaggio condiviso da lui su Facebook:

I Marvel Studios a Tropea per girare una scena del prossimo film. Si tratta del sequel di Captain Marvel, il titola sarà “The Marvels”; nel cast a fianco di Brie Larson troveremo Iman Vellani, Kamala Khan e Teyonah Parris. Alla regia ci sarà Nia DaCosta che avrà a disposizione una sceneggiatura firmata da Megan McDonnell, membro del team creativo della serie Disney+ WandaVision, diffuso dallo studio. I sopralluoghi sono già in corso e le riprese avranno luogo dal 27 agosto. L’uscita al cinema di “The Marvels” è fissata per l’11 novembre 2022.

Ovviamente vi terremo aggiornati su tutte le novità!

Quando rivedremo Carol Danvers (Brie Larson), infatti, sarà accompagnata nientemeno che da Iman Vellani, che farà il suo debutto sul piccolo schermo nella serie di Ms. Marvel su Disney+. Nel cast ci sarà anche Teyonah Parris, nei panni di Monica Rambeau. Monica compariva già nel primo film, ambientato negli anni novanta, era la figlia di Maria (Lashana Lynch) ed era interpretata da una bambina: Akira Akbar. Parris ha interpretato una Monica adulta nella serie WandaVision, arrivato il 15 gennaio 2021 su Disney+.

A dirigere il sequel di Captain Marvel troveremo Nia DaCosta (regista di Candyman), l’uscita è prevista per l’11 novembre 2022.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!