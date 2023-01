The Marvels: Monica Rambeau sarà nota come Photon nel film?

Qualche giorno fa vi abbiamo riportato la notizia secondo cui il nome da supereroina di Monica Rambeau (Teyonah Parris) in The Marvels sarebbe stato Spectrum.

Oggi arrivano tuttavia notizie contrastanti in proposito visto che nel nuovo fumetto con protagonista il personaggio Marvel, Monica viene soprannominata Photon (uno dei diversi nomi con cui è nota nei fumetti).

L’autrice Eve L. Ewing è stata invitata a parlare della scelta in un’intervista con Black Comic Lords e ha lasciato intendere che non si è trattata di una decisione editoriale:

Ricordate che il mondo dei fumetti, come tutti sapete, e l’UCM non comunicano frequentemente, ma a volte capita., perciò mettiamola così: non sono stata io a decidere di chiamarla Photon in questo fumetto. Mi limito a dire questo.

Tutto sembra indicare, quindi, che i Marvel Studios abbiano espressamente chiesto di utilizzare il nome di Photon in vista della sua apparizione in The Marvels la prossima estate.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels arriverà al cinema il 28 luglio 2023. Nel cast Brie Larson, Samuel L. Jackson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

