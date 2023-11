Con un minutaggio di appena 105 minuti, The Marvels è il film più breve dell’Universo Cinematografico Marvel.

In un’intervista con Digital Spy, la regista Nia DaCosta ha commentato la notizia spiegando che è sempre stata sua intenzione realizzare un film non troppo lungo:

Volevo restare sotto le due ore. Penso sempre alla durata, in realtà, quando vedo un film, perché credo non ci sia bisogno di farlo durare tanto se non serve. Un’ora e quarantacinque è una durata media, e a noi andava benissimo, perché bisogna fare quello che è giusto per il film. Non ho badato alla durata finché non hanno riportato le notizie. Devi fare ciò che è giusto per il film.