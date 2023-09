I Marvel Studios hanno diffuso qualche giorno fa un nuovo promo dedicato al viaggio che ha portato all’arrivo di The Marvels, che ha scatenato un dibattito sulla qualità della CGI del cinecomic diretto da Nia DaCosta in uscita l’8 novembre nei cinema italiani.

La scena che ha acceso le discussioni è proprio quella in apertura, in cui vediamo la Carol Danvers di Brie Larson in volo in compagnia del suo gatto. Un utente su Twitter ha paragonato l’inquadratura a una scena di Lo squalo 3 e in poco tempo il tweet è diventato virale.

Ecco altri tweet che sono apparsi critici della resa della scena:

No pos… El CGI de The Marvels ta cabron… https://t.co/eJG9UFVKDo — VaderZ51 (@IrvingZ51) September 1, 2023

Flash e The Marvels disputando quem faz o pior CGI do ano https://t.co/WeHKjYSXLp — Falcão 🌊 (@wtffalcon) September 1, 2023

the cgi is so bad it makes me wanna cry but they’re so cute i love them bad pic.twitter.com/Bm838BooTB — nico ४ 92 days until the marvels (@BL00DHARMONY) August 31, 2023

– A la izquierda una película de 2023 que aún no se ha estrenado, con un presupuesto de más de 130 millones de dólares, #TheMarvels, con tecnología actual. – A la derecha una película que tiene 40 años, repito, 40 años. pic.twitter.com/G4wV7NbydO — SitoCinema (@SitoCinema) September 1, 2023

Entiendo que Brie Larson supuestamente es alérgica a los gatos y por eso se lo pusieron con CGI, pero es que en todos los tráilers el CGI de The Marvels es lo que más se ha criticado. Y no, no es machismo porque a The Flash también la criticaron feo por la calidad de su CGI. pic.twitter.com/8KrxUykR4F — Mario Mojica Cuello (@mariomojc) August 31, 2023

The Marvels sarà ambientato dopo l’ultima scena della prima stagione della serie Ms. Marvel in cui era apparsa a sorpresa Carol Danvers (Brie Larson). Kamala Khan (Iman Vellani) sembra ora essere legata alla supereroina e a Monica Rambeau (Teyonah Parris). Le tre giovani si ritrovano infatti costrette a unire le forze per affrontare un nuovo nemico.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels arriverà al cinema il 10 novembre 2023. Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

Fonte: Twitter

