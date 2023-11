Ci siamo: con il lancio di The Marvels in alcuni territori, Italia inclusa, è caduto anche l’embargo alle recensioni internazionali del nuovo film dei Marvel Studios, che uscirà negli Stati Uniti venerdì 9.

Il punteggio RottenTomatoes, con una cinquantina di recensioni registrate, è di 5.8/10 con una percentuale poco sotto il 60% di giudizi positivi. Su MetaCritic, il voto è di 53/100.

Ecco alcuni estratti delle recensioni più importanti:

Empire – Potrebbe non avere l’impatto travolgente di un Endgame o anche di un Guardiani della Galassia Vol. 3, ma questo è il ritorno in forma scattante e divertente del MCU.

The Hollywood Reporter – La regia dinamica di DaCosta e il suo stile narrativo intimo permettono al pubblico di vedere questo trio – le cui vite si scontrano in modi inaspettati – da nuovi e divertenti punti di vista.

Screen International – Purtroppo, questo capitolo relativamente spensierato, che vanta interpretazioni simpatiche e alcuni momenti comici sfacciatamente buffi, finisce per sembrare inconsistente piuttosto che disinvolto.

IGN – The Marvels è un trionfo. La sua profondità si vede non solo attraverso i suoi personaggi, ma anche attraverso la sua storia mentre esplora le complesse conseguenze della guerra; la difficoltà di essere umani quando si è percepiti come un monolite; e le virtù esilaranti e complicate della famiglia. Divertente e toccante allo stesso tempo, il debutto nel MCU di Nia DaCosta vi porterà a chiedervi quando lei e le sue protagoniste torneranno, appena finiti i titoli di coda. È un peccato che al cattivo non sia stato dato molto da fare, però.

Consequence – Per riusciti siano i suoi colpi più grandi e audaci, sarebbe davvero bello se la trama di The Marvels fosse all’altezza di questi elementi. Detto ciò, quegli altri elementi sono difficili da sopravvalutare. Potrebbe non essere il film più coerente del MCU del 2023. Ma è forse il più puramente divertente.

Collider – The Marvels è il film più breve del MCU finora, ed è fantastico che DaCosta abbia realizzato un film che è conciso, piacevole e che, tuttavia, finisce per essere più incisivo e giocoso della maggior parte dei film Marvel. In un universo che spesso si sente soffocato dalla quantità di storia, dalla narrativa complessa e dalla consapevolezza dei personaggi necessaria per godersi questi film, DaCosta capisce come gestire tutto questo in uno dei film Marvel più divertenti degli ultimi anni. È una specie di… meraviglia.

The Wrap – È sciocco e ha poco senso, ma è molto divertente da vedere al cinema.

The Guardian – Ecco una commedia d’azione fantascientifica con supereroi che scoppia dolcemente e in modo effimero come una gomma da masticare.

Variety – La regista Nia DaCosta (che ha realizzato l’interessante remake di Candyman), dirige l’azione con efficienza, ma non centra la narrazione; il film è una serie di obiettivi alla ricerca di una missione superiore.

Slashfilm – Valutato per i suoi meriti, The Marvels non è altro che un altro tentativo mediocre e facilmente dimenticabile in un flusso ininterrotto di prodotti.

Indiewire – Significativamente, i momenti più piacevoli in The Marvels di Nia DaCosta non dipendono dalla necessità che il pubblico abbia una conoscenza enciclopedica di tutto ciò che è Marvel. Sono semplicemente elementi solidi nella realizzazione di un blockbuster: stelle affascinanti (come il carisma a tutto campo di Iman Vellani e la vulnerabilità accattivante di Teyonah Parris), azione vivace e umorismo frizzante.

The Washington Post – Queste signore vanno in guerra per un paio di braccialetti (parola di Kamala, non mia). C’è un sacco di lotta, e si dice che il destino del mondo sia in bilico. Ma quando guardi lo schermo, tutto ciò che vedi è un gruppo di persone che cercano di strapparsi di mano delle cose luccicanti.

Inverse – The Marvels, nel bene e nel male, incarna l’attuale crisi di identità della Marvel. C’è un cuore veramente innovativo al suo interno… ma è quando The Marvels diventa vincolato all’MCU nel suo complesso che la sua sceneggiatura precaria inizia a sgretolarsi.

DigitalSpy – The Marvels possiede tre elementi chiave che fanno brillare un film Marvel: non si prende troppo sul serio, eppure raggiunge profondità emotive mentre consegna bombe rivoluzionarie per il futuro dell’MCU.

