La regista di The Marvels Nia DaCosta ha parlato con Vanity Fair della sua esperienza sul set del cinecomic Marvel con Brie Larson e ha parlato dell’aspetto più sorprendente.

DaCosta ha apprezzato particolarmente il trattamento riservato da colleghi e membri della troupe, spiegando che sul set di Candyman c’erano persone che “dicevano cose assolutamente inappropriate, che non avrebbero mai detto a qualcun altro visto che erano relative al mio genere, alle mie origini e alla mia età“.

Ha poi aggiunto:

Mi sono resa conto che non contava quanto potere ottenessi o quanti bei film facessi e quanti premi vincessi, ma tutto dipendeva solo ed esclusivamente dalle persone che mi circondavano. La cosa che più mi ha sorpreso [con The Marvels] è scoprire quanto fossi rispettata da questi uomini bianchi di mezza età con cui mi sono trovata a lavorare.

The Marvels sarà ambientato dopo l’ultima scena della prima stagione della serie Ms. Marvel in cui era apparsa a sorpresa Carol Danvers (Brie Larson). Kamala Khan (Iman Vellani) sembra ora essere legata alla supereroina e a Monica Rambeau (Teyonah Parris). Le tre giovani si ritrovano infatti costrette a unire le forze per affrontare un nuovo nemico. The Marvels arriverà al cinema il 10 novembre 2023.

Cosa ne pensate dell’aneddoto di Nia DaCosta, regista di The Marvels? Lasciate un commento!

