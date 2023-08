In occasione di un’intervista con Total Film, Nia DaCosta ha parlato The Marvels, il prossimo film dei Marvel Studios che dovrebbe uscire il 10 novembre.

La regista si è definita “profondamente devota” ai fumetti e ha parlato di una certa somiglianza tra il martello brandito da Dar-Benn nel trailer di The Marvels e quello di Ronan l’Accusatore in Guardiani della Galassia. “Mi limiterò a dire che nei fumetti viene chiamata l’Arma Universale. Vorrei dire a chiunque guarderà il film e si farà delle aspettative che sono profondamente devota ai fumetti. E perciò lì ci sono sempre indizi“.

La devozione ai fumetti ha indotto la regista a non apprezzare particolarmente un aspetto della trama di Doctor Strange 2, sottolineando che la spiegazione delle incursioni l’ha trovata “molto stressante“.

Nel film di Sam Raimi Reed Ricards spiega che le incursioni sono il frutto di viaggi ed eccessivi cambiamenti nel multiverso. Nei fumetti, invece, le incursioni avvengono quando in ogni universo muore il corrispettivo Molecola (Molecule Man).

The Marvels sarà ambientato dopo l’ultima scena della prima stagione della serie Ms. Marvel in cui era apparsa a sorpresa Carol Danvers (Brie Larson). Kamala Khan (Iman Vellani) sembra ora essere legata alla supereroina e a Monica Rambeau (Teyonah Parris). Le tre giovani si ritrovano infatti costrette a unire le forze per affrontare un nuovo nemico.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels arriverà al cinema il 10 novembre 2023. Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate