Nelle note di produzione di The Marvels, come riportato da The Direct, Nia DaCosta ha parlato delle svariate ambientazioni che il pubblico ammirerà nel cinecomic Marvel in arrivo a novembre.

La regista voleva rendere ogni pianeta speciale:

La cosa importante dal punto di vista scenografico per me è che ogni pianeta fosse unico e che nulla si assomigliasse. Perciò quando siamo su Tarnax gli edifici hanno una bellissima forma ondeggiante. […] Sul pianeta Aladna invece volevo che fosse tuto solare, lucente, colorato e caldo, che comunicasse felicità, un po’ come Positano.

DaCosta ha poi confermato che dopo il primo film rivedremo Hala e che sarà caratterizzata come una “città tecnologica”.

The Marvels sarà ambientato dopo l’ultima scena della prima stagione della serie Ms. Marvel in cui era apparsa a sorpresa Carol Danvers (Brie Larson). Kamala Khan (Iman Vellani) sembra ora essere legata alla supereroina e a Monica Rambeau (Teyonah Parris). Le tre giovani si ritrovano infatti costrette a unire le forze per affrontare un nuovo nemico.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels arriverà al cinema il 10 novembre 2023. Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

