The Marvels, il cinecomic Marvel ora nei cinema italiani, ruota attorno (tra le varie cose) al difficile rapporto tra Carol Danvers e Monica Rambeau.

A dispetto di quanto promesso alla piccola figlia di Maria Rambeau (nel primo film di Captain Marvel), infatti, Carol non è più tornata sulla Terra, se non per una brevissima capatina in Avengers: Endgame, provocando in Monica delle ferite emotive non ancora sanate all’inizio del film di Nia DaCosta.

Nel corso di The Marvels scopriamo in effetti i motivi per cui Carol non è più tornata sulla Terra e cos’è che l’a’ha tenuta impegnata prima degli eventi di Endgame.

Come spiegato da Carol, dopo aver aiutato gli Skrull, ha tenuto fede alla promessa di sconfiggere la Suprema Intelligenza, che le aveva rubato i ricordi. È volata su Hala e ha distrutto la Suprema Intelligenza (ritratta come nei fumetti), ma nel farlo ha fatto piombare inavvertitamente il pianeta nel buio, inducendo così Dar-Benn (Zawe Ashton) a giurare vendetta.

Quanto accaduto al pianeta ha distrutto emotivamente Carol, che non voleva tornare sulla Terra e affrontare il senso di vergogna ricongiungendosi con Monica, da cui era tanto ammirata. Ha così trascorso i restanti anni ad aiutare altri esseri nell’universo, tenendosi alla larga dalla Terra.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels è al cinema dal 10 novembre negli USA, dall’8 novembre in Italia. Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton. Alla regia Nia DaCosta. Trovate tutte le informazioni nella scheda del film!

