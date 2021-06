LEGGI ANCHE – The Marvels: Brie Larson continua il suo allenamento per il cinecomic

Mentre continua il suo allenamento per tornare nei panni di Captain Marvel in, atteso per novembre 2022,torna a parlare del suo prossimo progetto con l’ Hollywood Reporter

Il volto di Monica Rambeau ha innanzitutto spiegato che l’unica cosa che sapeva del suo provino per WandaVision è che non sarebbe stato per un progetto indipendente:

Sin dall’inizio mi dissero che i progetti che avrebbero portato su Disney+ si sarebbero integrati al mondo cinematografico, ma non sapevo che il mio personaggio avrebbe fatto parte di quel futuro.

Prima di scoprire quale personaggio avrebbe interpretato, Parris dovette attendere un po’ di tempo:

Sapevo solo che si trattava di un progetto Marvel, non sapevo il contesto, ma avevo solo il copione della scena in cui Monica, con il nome di Geraldine, è con Wanda [Elizabeth Olsen] quando si rompono le acque e c’è quella cicogna che se ne va in giro, e della scena in cui Monica si risveglia dopo il Blip. Immaginate cosa si prova a ricecere il copione di quelle due scene e sentirsi dire che si tratta dello stesso personaggio. Non ne avevo idea! Un provino fatto di sitcom e dramma.

Ha poi parlato dello stile della regista Nia DaCosta, con cui ha lavorato per il nuovo Candyman:

Ha un punto di vista molto particolare, giovane, fresco, sicuro. Ha una regia visivamente bellissima e sono emozionata di scoprire cosa apporterà a quest’universo già ben strutturato.

Alcune novità su The Marvels (Captain Marvel 2)sono state annunciate nel corso dell’Investor Day della Disney dello scorso dicembre.

Quando rivedremo Carol Danvers (Brie Larson), infatti, sarà accompagnata nientemeno che da Iman Vellani, che farà il suo debutto sul piccolo schermo nella serie di Ms. Marvel su Disney+. È l’ennesima dimostrazione di come le serie e i film dei Marvel Studios saranno intrecciati. Nel cast ci sarà anche Teyonah Parris, nei panni di Monica Rambeau. Monica compariva già nel primo film, ambientato negli anni novanta, era la figlia di Maria (Lashana Lynch) ed era interpretata da una bambina: Akira Akbar. Parris ha interpretato una Monica adulta nella serie WandaVision, arrivato il 15 gennaio 2021 su Disney+.

A dirigere il sequel di Captain Marvel troveremo Nia DaCosta (regista di Candyman), l’uscita è prevista per l’11 novembre 2022.

