In The Marvels, sequel di Captain Marvel, vedremo nuovamente Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau dopo aver visto il personaggio per la prima volta in WandaVision.

Le riprese del film sono attualmente in corso, e l’attrice, durante il Late Night with Seth Meyers ha brevemente parlato del progetto:

Ti dirò che sono a Londra, mi sto divertendo moltissimo a girare The Marvels, penso sarà piuttosto epico. È davvero emozionante, non sto più nella pelle.

Quando rivedremo Carol Danvers (Brie Larson), infatti, sarà accompagnata nientemeno che da Iman Vellani, che farà il suo debutto sul piccolo schermo nella serie di Ms. Marvel su Disney+. Nel cast ci sarà anche Teyonah Parris, nei panni di Monica Rambeau. Monica compariva già nel primo film, ambientato negli anni novanta, era la figlia di Maria (Lashana Lynch) ed era interpretata da una bambina: Akira Akbar. Parris ha interpretato una Monica adulta nella serie WandaVision, arrivato il 15 gennaio 2021 su Disney+.

A dirigere il sequel di Captain Marvel troveremo Nia DaCosta (regista di Candyman), l’uscita è prevista per l’11 novembre 2022.

