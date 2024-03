The Marvels

Durante un’intervista con Entertainment Tonight, Teyonah Parris ha rivelato che anche per lei l’apparizione di Bestia nei titoli di coda di The Marvels è stata una sorpresa.

“Sono impazzita a vedere Bestia perché ho pensato: ‘Un momento, non è la persona con cui ho girato la scena!’. Non ne avevo proprio idea” ha raccontato l’attrice.

“Quando l’abbiamo girata, c’era un attore gentilissimo che indossava un camice. Sembrava un dottore normale. Nessuno mi ha detto: ‘Comunque, questa sarà una sorpresa’. Non ne avevo idea, l’ho scoperto assieme a tutti gli altri“.

The Marvels, il cinecomic Marvel diretto da Nia DaCosta

