Da una recente intervista con ET è emerso che, sul set di The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, ultimo film di Guy Ritchie (qui il trailer), Henry Cavill non ha dimenticato il suo passato da Superman e ha salvato la vita a un attore che rischiava di annegare.

A raccontarlo nel dettaglio è stato proprio il diretto interessato, Alex Pettyfer, che oltre a lodare Cavill come collega e attore, ha rivelato i retroscena dell’incidente:

Henry si comporta in un modo che ti fa capire l’importanza dello stare insieme, senza gerarchie di alcun tipo. Porta sempre tanta umiltà con sé sul set. Per me è stato un vero onore essere sul set con lui, mi ha insegnato come attori del suo calibro trattano e dovrebbero trattare tutti durante le riprese, dal cast alla troupe. Mi ha scritto due settimane prima dell’inizio delle riprese solo per dirmi quanto era entusiasta all’idea di poter lavorare insieme. Mi ha salvato quando sono caduto da una barca durante le riprese. Stavo per affogare! Posso dire ufficialmente di essere stato salvato da Henry Cavill! E non potrei essere più grato di fare parte di questo film insieme a lui.

Ministry of Ungentlemanly Warfare, dal 19 aprile al cinema negli Stati Uniti, è la cronaca di come il primo ministro Winston Churchill, davanti all’avanzata nazista, decise di creare delle squadre “fantasma” incaricate di condurre operazioni di guerra non convenzionale ingaggiando criminali e banditi.

